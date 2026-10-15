Somnul de calitate, tot mai greu de obținut VIDEO

Somnul este important pentru dezvoltarea organismului. Specialiștii avertizează însă că foarte mulți oameni se confruntă cu lipsa unui somn de calitate.

„Somnul nu este pe lista de priorități a multora dintre noi. Nu este în regulă, pentru că influențează multe procese care se produc în organismul nostru. Și un somn de calitate slabă, duce și la o calitate a vieții slabă”, susține dr. Răzvan Lungu, medic specialist pneumolog, competențe în somnologie, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Durata somnului depinde însă de vârstă. Odată cu trecerea timpului numărul orelor de somn se diminuează. Ceea ce trebuie să facem este să obținem un somn bun și eficient.

„Durata somnului durează în funcție de vârsta pe care o avem. Când suntem mici dormim mai mult, iar când ajungem adulți dormim maximum 8 ore pe zi. Persoanele vârstnice, peste 70 de ani, pot dormi și în jur de 6 ore pe noapte”, mai spune dr. Răzvan Lungu, medic specialist pneumolog, competențe în somnologie, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.