Prevenția bolilor infecțioase, indiferent de virusurile care le provoacă, se face în primul rând prin igiena mâinilor. Spălarea corectă a mâinilor ține la distanță foarte multe afecțiuni. Este însă important felul în care ne spălăm pe mâini pentru ca această măsură de prevenție să aibă efect.

Spălarea corectă a mâinilor este principala regulă de prevenție a bolilor transmisibile. Ea trebuie făcută după anumite principii.

Spălarea corectă a mâinilor, cum trebuie să acționăm?

De fiecare dată când interacționăm cu mediul înconjurător este necesar spălatul pe mâni cu apă și săpun. Medicii susțin că astfel ne protejăm pe noi și pe cei dragi nouă de virusurile și bacteriile care ne afectează sănătatea.

În această perioadă, virusurile de gripă și răceală și-au intensificat circulația, iar spălarea corectă a mâinilor ne poate ajuta să le eliminăm.

„Spălatul mâinilor cu apă și săpun trebuie să se facă și corect și cum trebuie. după ce ai folosit toaleta și nu înainte, dacă vrei înainte poți face și asta. Te așezi la masă, dacă vrei și când te ridici, sau când vii de afară și intri în casă. Din punctul meu de vedere sunt niște lucruri absolut logice” susține medicul Adrian Marinescu, maangerul Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. dr. Matei Balș”, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Importanța prevenției în gripă și răceală

O altă metodă de prevenție împotriva gripei și răcelii este reprezentată de autoizolare. Ea se aplică atât în cazul copiilor, cât și în cel al adulților. Medicii atrag atenția cu privire la faptul că cei mici nu trebuie trimiși în comunitate, dacă prezintă simptome de gripă și răceală.

Dacă acuză dureri de cap, nas înfundat, tușesc sau au și febră, medicii recomandă să nu fie trimiși în colectivitate. Este necesar să rămână acasă preț de câteva zile și să beneficieze de un consult medical.

„Dar și autoizolarea și izolarea sunt reguli de prevenție. Dacă cel mic, de exemplu, are simptome de răceală, nu trebuie trimis la grădiniță sau la școală. Dacă plec de la ideea că nu are cu cine să stea acasă, trebuie să mă gândesc că poate să transmită virusurile unor bunici, unor părinți, altor copii” mai spune medicul Adrian Marinescu, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. dr. Matei Balș”, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.