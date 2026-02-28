Spital din România, era AI. Cum ajută pacienții inteligența artificială

Într-un interviu pentru Cotidianul.ro, managerul Spitalului „Prof. dr. Eduard Apetrei” Buhuș susține că a introdus inteligența artificială în cadrul unității medicale.

Este vorba despre prima secție smart, de inteligență artificială folosită la centrala spitalului, dar și de roboți care stau de vorbă cu pacienții, precum cei destinați copiilor, de exemplu.

„Pot să spun că nu există lipsă de medicamente la noi, aparatura medicală este cea care trebuie, lucrăm foarte mult și implementăm sisteme dotate cu algoritm de inteligență artificială care ajută foarte mult medicii, am implementat prima secție smart unde pacienților le sunt monitorizate funcțiile vitale cu ajutorul inteligenței artificiale, riscurile de cădere și este extraordinar medicul să stea liniștit că nu i se poate întâmpla ceva rău pacientului.

Să vă dau un exemplu, îi crește tensiunea, îi crește pulsul, avertizează personalul medical, îi scad aceste constante, avertizează personalul medical, nu se mișcă pacientul în pat o anumită perioadă, avertizează personalul medical, sau chiar zilele acestea am implementat un sistem AI la centrala telefonică. Când sună un pacient să se intereseze el vrea să vorbească, să i se dea răspunsuri, discută ca și cum ar fi o persoană reală. Dacă eu folosesc un vocabular non medical și spun mă doare o mână, el spune ar trebui să mergeți la ortopedie, la un medic specialist în ortopedie-traumatologie, aceste lucruri poate par neînsemnate dar ajută foarte mult la comunicarea dintre pacient și personalul medical” susține Constantin Poiană, managerul Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși.

Puteți citi interviul integral aici.