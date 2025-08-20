Spitalul „Agrippa Ionescu” avertizează: Diabetul poate duce la pierderea vederii

Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” din București trage un semnal de alarmă: diabetul nu afectează doar glicemia, ci și sănătatea ochilor.

„Complicațiile oculare ale diabetului pot fi foarte grave. Vorbim despre cataractă, afectarea nervului optic, paralizii ale mușchilor oculari și, cel mai frecvent, despre retinopatia diabetică”, au precizat medicii unității.

Specialiștii explică faptul că retinopatia diabetică proliferativă apare de 25 de ori mai des la pacienții cu diabet de lungă durată. „Este o boală care necesită intervenție promptă. În stadiile inițiale, tratamentul laser poate preveni agravarea. Însă, dacă ajunge la complicații severe, cum sunt hemoragiile sau dezlipirea de retină, este nevoie de intervenții chirurgicale complexe”, au adăugat aceștia.

Clinica de Oftalmologie a spitalului spune că dispune de echipamente moderne pentru diagnosticarea și tratarea acestor afecțiuni. Totuși, cel mai important pas rămâne prevenția.

„Controalele oftalmologice regulate sunt esențiale. Numai așa putem depista din timp și trata problemele oculare cauzate de diabet”, transmit reprezentanții spitalului.

Pacienții cu diabet sunt îndemnați să nu amâne vizita la medicul oftalmolog, pentru că depistarea timpurie poate face diferența între o vedere păstrată și pierderea ireversibilă a acesteia.