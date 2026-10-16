Sprijin pentru părinți și copii la Spitalul de Psihiatrie Titan „Dr. Constantin Gorgos” București

Spitalul de Psihiatrie Titan „Dr. Constantin Gorgos” București a inițiat, alături Centrul Național de Sănătate Mintală Luptă Antidrog, un proiect prin care oferă consiliere și sprijin de specialitate copiilor și adolescenților care se confruntă cu probleme emoționale cu impact direct asupra sănătății mintale. Mai mult, în cadrul programului este oferit sprijin și părinților acestor copii.

„Spitalul nostru a început toamna cu diversificarea serviciilor oferite. Echipa noastră de profesioniști în sănătate mintală de la spital, a luat decizia de a veni în sprijinul copiilor, adolescenților și părinților. Astfel, derulăm un program drag nouă se numește «Starea de bine de la deziderat la rezultat». Este un program desfășurat în parteneriat cu Centrul Național de Sănătate Mintală Luptă Antidrog. În cadrul acestui program desfășurăm ateliere pentru membrii familiei copiilor și adolescenților cu diverse probleme de sănătate mintală”, susține dr. Elena Tudorache, medic primar de psihiatrie pediatrică, director medical al Spitalului de Psihiatrie Titan „Dr. Constantin Gorgos” București, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Programul este rezultatul anilor de experiență acumulați de specialiștii unității medicale și dedicați sprijinului oferit copiilor și adolescenților.

„Ideea acestui program ne-a venit tocmai din experiența noastră clinică cu copiii și părinții care ajung în proces de evaluare de la noi. Am dorit să desfășurăm programul pentru a răspunde multor întrebări ale părinților și să lămurim aspecte de dezvoltarea copilului și de momentele sensibile din dezvoltare”, mai spune dr. Elena Tudorache, medic primar de psihiatrie pediatrică, director medical al Spitalului de Psihiatrie Titan „Dr. Constantin Gorgos” București, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”, prezentată de Eugenia Foarfecă.