Stadiul proiectelor Centrelor de Mari Arși din Timișoara și Târgu Mureș

Prezent la Timișoara, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a vorbit despre stadiul proiectelor ce vizează Centrele de Mari Arși din Timișoara și Târgu Mureș.

Oficialul a declarat că cele două mari unități medicale îi vor putea primi pe pacienți începând de vara viitoare.

Ministrul Sănătății a dat asigurări că până la finalul acestui an, cel puțin în cazul Centrului de Mari Arși din Timișoara, infrastructura unității medicale va fi încheiată până la finalul acestui an.

„Sigur că pentru o clădire atât de complexă este nevoie de o serie de avize de funcţionare, dar şi de o testare a tuturor funcţiunilor, astfel încât lucrurile să poată fi în siguranţă atunci când intră primul pacient. Păstrăm ritmul accelerat pe care îl au acum constructorii” susține Alexandru Rogobete.

Totodată, ministrul Sănătății a precizat că și în cazul Centrului de Mari Arși din Târgu Mureș lucrările se vor încheia în primăvară.

„Cele două centre, Timişoara şi Târgu Mureş, vor fi date în folosinţă cam în aceeaşi perioadă. Pentru un termen larg şi acceptat de toată lumea, aş spune vara anului viitor, în ambele centre pot intra pacienţi cu arsuri grave” a mai spus ministrul Sănătății.