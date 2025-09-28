STATISTICĂ: Diabetul omoară anual peste 700 mii de europeni

O statistică oficială arată faptul că aproximativ 700 mii de persoane diagnosticate cu diabet își pierd viața, din cauza acestei boli sau a afecțiunilor asociate.

Aceste date statistice au fost prezentate în cadrul Formului European al Diabetului, desfășurat la Roma, transmite ANSA.

În prezent, 31,6 milioane de oameni din Uniunea Europeană suferă de diabet, echivalentul populației combinate a Olandei, Portugaliei și Croației. Se estimează oficial că până în 2030 numărul pacienților va ajunge la 33,2 milioane.

Numărul mare de pacienți generează o presiune imensă pe bugetele statelor membre. Estimările ajung la peste 104 miliarde de lire sterline, iar 75% provin din cheltuieli ce ar putea fi prevenite și diagnosticare precoce.

