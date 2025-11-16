STATISTICĂ Un sfert din copiii din Bulgaria au probleme de vedere

Utilizarea excesivă a ecranelor poate crea probleme de vedere. În Bulgaria, arată datele oficiale, un sfert dintre copii au probleme cu vederea din această cauză, spun autoritățile sanitare.

Pentru a preveni problemele de vedere ale copiilor, de la începutul școlii, autoritățile sanitare au început să ofere consulturii oftlamologice gratuite în școli.

„Mulți copii petrec peste 3-4 ore pe zi pe telefon, ceea ce este inacceptabil. Problema este la motricitatea oculară, la alinierea ochilor, cu diferite forme de strabism și ambliopie (ochi leneş)” susține medicul oftalmolog Doychin Boyadzhiev, potrivit TVR Info.

Anul trecut, 770 de copii cu vârstă preșcolară din Ruse au beneficiat de consultații gratuite. Specialiştii au constatat o creștere îngrijorătoare a problemelor de vedere în rândul celor mici, mulți dintre ei având nevoie de ochelari.