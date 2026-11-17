Tehnicile stomatologice au evoluat foarte mult, astfel încât se poate vorbi despre tehnici minim invazive și în stomatologie. Iar beneficiile pentru pacienți sunt multiple.

„Stomatologia minim invazivă pune în centrul opțiunilor terapeutice păstrarea a cât mai multor țesuturi sănătoase. Prețuim ce ne-a dat natura și completăm ce lipsește”, susține dr. RAMONA HÎRBU, medic stomatolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Tot ceea ce contează sunt materialele folosite astăzi de medicii stomatologi.

„Înainte de a exista aceste tehnici adezive, foarte evoluate, retenția materialului stomatologic se făcea mecanic. Se lua din dinte ca să se creeze o cavitate pentru retenția materialului”, susține dr. RAMONA HÎRBU, medic stomatolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.