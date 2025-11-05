STUDIU: Anticorp care neutralizeză 98,5% din tulpinile HIV, descoperit de oamenii de știință

Universitatea din Köln, Germania, a coordonat o echipă de oameni de știință care au descoperit anticorpul 04_A06 care poate neutraliza virusul HIV în majoritatea variantelor testate in vitro. Lumea medicală încearcă de decenii să descopere un vaccin eficient, însă s-a reușit doar descopeirea unor medicamente care suprimă virusul din sânge, însă nu-l elimină complet din organism.

Ancest anticorp poate deveni baza imunizării pasive și ar putea oferi o protecție imediată împotriva HIV.

Pentru testele lor, oamenii de știință au analizat mai multe probe de sânge de la persoane al căror sistem imunitar au combătut virusul. Din limfocitele B individuale, au fost produși peste 800 de anticorpi și s-a testat eficiența acestora. Doar unul singur s-a remarcat, anticorpul 04_A06.

Acest anticorp are un lanț de aminoacizi foarte lung ce poate ajunge în acele zone ale țintelor virale, foarte dificil de acces. Astfel,  04_A06 are capacitatea de a-și menține proprietățile împotriva variantelor de virus ce inactivează funcțiile altor anticorpi, după cum susține dr. Lutz Gieselmann, conducătorul studiului.

Au fost efectuate teste pe șoareci, sistemul lor imunitar fiind modificat pentru a semăna cu cel al oamenilor, iar acest anticorp a redus încărcătura virală HIV până la stadiul de nedetectabil reușind astfel să neutralizeze peste 300 de tulpini diferite de HIV.
Modelele computerizate că o singură administrare a acestui anticorp poate oferi protecție de peste 93%. Următorul pas este testarea siguranței și eficacității anticorpului în studiile clinice, deschizând astfel calea către îngrijirea pacienților.

