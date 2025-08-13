Studiu: Băuturile clade, sursă posibilă de microplastic

Tuturor ne place să mergem la serviciu ținând în mână un recipient în care avem cafea caldă sau ceai fierbinte sau alte tipuri de băuturi răcoritoare. Ei bine, acest tip de ambalaje pot fi o sursă de microplastic, iar asta ne poate afecta sănătatea.

O echipă de cercetători din cadrul Universității Birmingham a efectuat teste pe 155 de băuturi calde și reci, oamenii de știință descoperind faptul că ceaiul cald și cafeaua caldă sunt o sursă importantă de microplastic. „Materilaul din care sunt confecționate paharele de unică folosință reprezintă principala sursă de microplastic” potrivit studiului.

Profesorul Mohamed Abdallah, de la Universitatea din Birmingham, unul dintre autorii principali ai noii cercetări, a declarat pentru The Independent: „Am observat că o mare parte din cercetările privind microplasticele se concentrează pe apa de băut – apă de la robinet, apă îmbuteliată – și noi am publicat o lucrare în Marea Britanie pe această temă. Dar ne-am dat seama că oamenii nu beau doar apă pe parcursul zilei. Beau ceai, cafea, sucuri…Am constatat o prezență omniprezentă a microplasticelor în toate băuturile reci și calde analizate. Ceea ce este destul de alarmant și, din punct de vedere științific, sugerează că nu ar trebui să ne concentrăm doar pe apă, ci să fim mai cuprinzători în cercetările noastre, deoarece și alte surse sunt importante.”

Beneficiul acestui studiu constă în faptul că ne face să fim mai conștienți cu privire la exitența microplasticului în jurul nostru și cu privire la expunerea la microplastic a oamenilor.