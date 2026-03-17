STUDIU: Căștile de telefon vândute în UE, periculoase pentru oameni

O asociație non guvernamentală din Cheia arată că anumite modele de căști pentru telefon vândute în UE pot pune în pericol sănătatea.

Oamenii de știință susțin faptul că ar conține anumite substanțe ce ar putea afecta sistemul hormonal.

Studiul a analizat 81 de modele de căști, provenite de la 50 de branduri cunoscute în Europa. Căștile au fost demontate, astfel fiind colectat mostre de materiale plastice, iar un laborator a analizat dacă ele conțin substanțe chimice ce pot afecta sistemul hormonal.

Rezultatele au indicat că toate modelele conțineau, în cantități diferite, substanțe periculoase. Este vorba despre bisfenoli, ftalați sau substanțe ignifuge.