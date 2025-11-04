STUDIU: Câți pași pe zi pot încetini progresia Alzheimer

O echipă de cercetători, din mai multe state ale lumii, a realizat un studiu potrivit căruia parcurgerea a 5000 de pași pe zi poate preveni progresia bolii Alzheimer.

În acest studiu, publicat în revista Nature Medicine, a fost urmărită evoluția a 249 de oameni pe parcursul a 14 ani, ale căror funcții cerebrale erau normale.

Oamenii de știință le-au urmărit pariticipanților numărul zilnic de pași efectuați într-o zi, precum și funcțiile cerebrale și nivelul proteinelor acumulate în creier asociate cu Alzheimer.

Activitatea fizică mai intensă a fost asociată cu o încetinire a declinului funcţiei cerebrale, care la rândul său a fost legată de o acumulare mai lentă a proteinelor asociate cu Alzheimer în creier, se arată în studiu.

Conform studiului, participanţii care au făcut mai mult de 5.000 de paşi pe zi au prezentat o încetinire a declinului memoriei şi gândirii, care a fost asociată cu o reducere a acumulării proteinei tau asociată cu progresia bolii Alzheimer.