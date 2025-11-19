STUDIU: Copiii din România, dependenți de fumat, droguri și jocuri video 

Organizația World Vision România a prezentat Parlamentului un prim studiu național dedicat comportamentelor adictive în rândul copiilor din țara noastră. Cifrele prezentate sunt extrem de îngrijorătoare.

Studiul a analizat consumul de alcool, fumat, droguri, substanţe etnobotanice, jocuri online şi jocuri de noroc şi a evaluat factorii de risc socio-emoţionali relevanţi

În ceea ce priveşte consumul de alcool, rezultetele arată:

30% dintre copiii 10–14 ani au consumat alcool cel puţin o dată.

19% au consumat în ultimul an; 8% în ultima lună; 1% consumă frecvent.

8% au experimentat starea de ebrietate.

Prezenţa unei persoane apropiate care consumă excesiv triplează riscul consumului frecvent.

În ceea ce priveşte fumatul, rezultatele arată:

13% au fumat cel puţin o dată.

Prevalenţa creşte abrupt: 6% la 10 ani, 27% la 14 ani.

Ţigările electronice sunt folosite de 18% dintre copiii care fumează la 14 ani.

Riscul este mai mare în familiile monoparentale şi în cele în care copiii sunt crescuţi de bunici.

Potrivit studiului, referitor la consumul de droguri, 1% dintre participanţi au precizat că au consumat marijuana/haşiş, debutul mediu fiind la 10 ani, iar 3,4% au consumat droguri de mare risc.

”Probabilitatea consumului este dublă la copiii care se percep foarte săraci sau foarte bogaţi”, se arată în comunicatul de presă.

1,1% au consumat etnobotanice; riscul este de zece ori mai mare în rândul celor care se percep mult mai săraci.

Jocuri online şi jocuri de noroc:

69% joacă zilnic jocuri online.

8% joacă zilnic jocuri în care se pot pierde sau câştiga bani; la 14 ani procentul ajunge la 12%.

Jocurile de noroc sunt de cinci ori mai frecvente la copiii care se percep mult mai săraci decât colegii lor.

”Analizele statistice au arătat corelaţii semnificative între comportamentele adictive – un copil expus unui tip de risc are probabilitate mult mai mare să manifeste şi alte comportamente nocive, faptul indicând vulnerabilităţi emoţionale şi lipsa unor factori de protecţie”, au mai transmis realizatorii studiului.