STUDIU: Obezitatea, tot mai prezentă în rândul copiilor din România

Un studiu amplu al Institutului Național de Sănătate Publică arată că obezitatea în rândul copiilor din România înregistrează valori ridicate.

Cercetarea este realizată de INSP, prin Direcțiile Județene de Sănătate Publică și Inspectoratele Școlare, în cadrul Programului Național de Evaluare și Promovare a Sănătății și Educație pentru Sănătate – Subprogramul de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate.

„Crearea unui mediu favorabil sănătății este esențial pentru a controla obezitatea și presupune implicarea activă în inițiativele de la nivel local care sprijină amenajarea de parcuri, piste de biciclete și spații de joacă sigure, facilitând astfel activitatea fizică pentru toate vârstele. Totodată, este esențială susținerea programelor educaționale derulate în școli și comunități, pentru a îmbunătăți nivelul de informare privind nutriția și prevenirea obezității’, a transmis INSP.

Excesul ponderal la copii le afectează acestora sănătatea mentală și fizică, dar și performanțele școlare.

„Fiecare persoană poate să participe și să susțină activitățile care încurajează mișcarea – de la evenimente sportive locale și plimbări organizate, până la activități în aer liber pentru copii și adulți. În același timp, adoptarea și promovarea unei alimentații echilibrate, atât în familie, cât și în comunitate, prin alegerea unor opțiuni nutritive și prin încurajarea consumului de fructe și legume în școli, grădinițe și la locul de muncă, reprezintă pași esențiali pentru prevenirea obezității” potrivit specialiștilor INSP.