STUDIU: Piele umană transformată în ovule

Oamenii de știință din Statele Unite ale Americii au folosit piele umană pentru a crea ovule ce pot fi fertilizate. Această descoperire reprezintă un pas important în demersul lor de a crea ovule în laborator sau spermatozoizi, celule ce pot fi folosite în procedurile de fertilizare in vitro.

Deși promițător, experimentul trebuie să studieze mai bine anomaliile cromozomiale, astfel că oamenii de știință din cadrul Orgon Health & Sinence University au nevoie de 10 ani pentru a studia asta și pentru a putea începe testele pe oameni folosind ovulele create în laborator, din pielea umană.

Procesul a presupus înlocuirea nucleului dintr-un ovul cu unul dintr-o celulă a pielii. Dar, celulele pielii conțin două seturi de cromozomi, în timp ce ovulele și spermatozoizii conțin fiecare câte un singur set care se combină în timpul ferilizării.

„S-au observat o serie de modificări cromozomiale. Este o mare provocate pentru noi săi realizăm celulele folosite în reproducerea umană care să corespundă din punct de vedere genetic” susține Shoukhrat Mitalipov, cercetător în cadrul Universității Orgeon.

Cercetătorii fac însă eforturi pentru a găsi o cale prin care să elimine problemele generate de dezordinea cromozomială și să creeze celule ce pot fi folosite în proceduri de ferilizare in vitro care să corespundă din punct de vedere genetic.