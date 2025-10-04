STUDIU: Test de gripă pe bază de gumă de mestecat

Un test revoluționar pentru depistarea gripei ar putea să înlocuiască tampoanele nazale cu guma de mestecat, utilizând limba ca instrument de diagnostic.

Oamenii de știință au conceput un senzor care eliberează timol (substanță din compoziția cimbrului, cu gust ușor mentolat), atunci când sunt prezente enzime virale esențiale așa cum este neuraminidaza (enzima marcată cu „N” în subtipurile de gripă precum H1N1). Virusurile care provoacă gripa folosesc această enzimă pentru a pătrunde în celulele gazde.

Atunci când virusul intră în contact cu această moleculă, enzima o descompune și eliberează timolul care se simte pe limbă. Astfel, se eliberează timolul în cazul în care o persoană are gripă. Primele teste pe oameni ale gumei de mestecat care poate detecta gripa vor putea începe în maximum doi ani.

Această metodă de testare poate fi o alternativă la testele PCR foarte costisitoare mai ales din punct de vedere al timpului necesar pentru obținerea rezultatului. Un test cu gumă de mestecat poate fi mai ușor folosit și cu rezultate eliberate mult mai repede.

Autorii au depus deja cererea de brevet la Oficiul European de Brevete. Tehnologia se află în prezent într-o fază experimentală şi nu este disponibilă pentru utilizare clinică.