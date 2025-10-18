STUDIU: Test de sânge revoluționar care poate identifica 50 de tipuri de cancer

Un test de sânge dezvoltat pentru depistarea precoce a cancerului oferă rezultate încurajatoare, potrivit unui studiu clinic recent desfășurat în America de Nord. Cercetarea, care a implicat 25 de mii de adulți monitorizați timp de un an, a demonstrat că testul, numit Galleri, poate identifica peste 50 de tipuri diferite de cancer, inclusiv unele aflate în stadii incipiente, când tratamentele sunt mai eficiente.

Testul funcționează prin detectarea frag­mentelor de ADN tumoral care circulă în sânge. Aceste fragmente provin din celulele canceroase care se desprind de tumoare, oferind medicilor o modalitate non-invazivă de a identifica boala înainte ca simptomele să devină evidente. Conform rezultatelor publicate, mai mult de jumătate dintre cazurile pozitive au fost descoperite într-o fază timpurie, aspect considerat esențial pentru creșterea șanselor de vindecare.

În cadrul studiului, pentru peste 60% dintre persoanele la care testul a indicat prezența unui posibil cancer, diagnosticul a fost confirmat ulterior prin investigații suplimentare. În același timp, testul a exclus corect existența cancerului în peste 99% dintre cazurile cu rezultat negativ, ceea ce sugerează un nivel ridicat de precizie și fiabilitate.

Specialiștii consideră că aceste rezultate deschid calea către o nouă eră în depistarea cancerului, unde o simplă analiză de sânge ar putea reduce timpul necesar pentru diagnostic și ar crește semnificativ rata de supraviețuire. Deși testul Galleri nu este încă utilizat pe scară largă, experții spun că, odată validat prin studii suplimentare, ar putea deveni o unealtă esențială în medicina preventivă.

Cercetătorii subliniază totuși că testul nu înlocuiește metodele actuale de screening, ci le poate completa. Scopul este ca medicii să poată identifica pacienții cu risc crescut mai repede, oferindu-le șansa de a începe tratamentul într-un stadiu în care cancerul poate fi controlat mai ușor. Rezultatele studiului reprezintă un pas important spre diagnosticarea timpurie și personalizată a bolilor oncologice.