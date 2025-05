STUDIU:: Un nou medicament pentru slăbit are rezultate uimitoare. Pastila nu ar provoca efecte secundare

Un medicament experimental, denumit SYNT-101, pare să fie o alternativă eficientă pentru lupta cu kilogramele în exces, având aceleași efecte cu bypass-ul gastric. Tratamentul pare să nu aibă efecte secundare similare cu ale altor medicamente, precum GLP-1.

Medicamente deja cunoscute și folosite pentru slăbit, care imită hormonul GLP-1 pe care corpul îl produce în mod natural după fiecare masă, pot duce la o pierdere semnificativă în greutate, dar pot avea și efecte secundare, precum pierderea masei musculare.

Medicamentul experimental SYNT-101, dezvoltate de compania Syntis Bio din Boston, Statele Unite ale Americii, are capacitatea de a imita efectele pe care le are operația de bypass gastric, și nu are impact asupra masei musculare.

Acest medicament ar putea fi o alternativă eficientă la medicamentele care imită hormonul GLP-1 prescrise de medici în prezent. SYNT-101 acționează formând o peliculă la nivelul intestinului subțire. Această peliculă are rolul de a redirecționa nutrienții către partea interioară a intestinului, oferind astfel senzația de sațietate. Acest înveliș acționează până la 24 de ore și este eliminat natural din organism.

„Considerăm că SYNT-101 poate fi o alternativă orală convenabilă și mult mai sustenabilă, înlocuind terapiile sistemice, precum medicamentele GLP-1” susține Rahul Dhanda, CEO al Syntis Bio,.

În cadrul primului studiu pe oameni, medicamentul a fost oferit în stare lichidă unui număr de 9 participanți. Imagistica a confirmat formarea peliculei pe suprafața intestiului, iar teste au arătat eliminarea în siguranță a substanței în 24 de ore. Totodată, funcția hepatică a participanților s-a menținut în cote normale.