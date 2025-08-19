Succes înregistrat de tehnologia ARNm în medicina veterinară

Un vaccin experimental împotriva febrei aftoase, ce are la bază tehnologia ARNm, a fost testat de o echipă de oameni de știință din Germania, potrivit Institutul Friedrich Loeffler.

Actualele vaccinuri împotriva febrei aftoase sunt produse pe baza unui procedeu ce presupune producerea unei cantități mai mari de virus viu înainte de a-l inactiva, iar asta presupune condiții stricte de biosecuritate.

Prin metoda ce are la bază tehnologia ARNm sunt vizate doar fragmente din codul genetic al virusului, considerate a fi suficiente pentru a declanșa răspunsul imunitar, astfel încât nu mai este necesar să se lucreze cu particule infecțioase întregi.

Testare pe animale, în laborator

Primele teste au fost realizate într-un laborator veterinar, în condiții stricte de securitate. Testele au fost efectuate pe insula Remis din Marea Baltică. 24 de vaci au fost expuse la virus, 18 dintre animale fiind vaccinate de două ori cu vaccinul ARNm, iar testele s-au dovedit a fi un real succes, pentru că nu au dezvoltat simptome specifice bolii

Febra aftoasă este contagioasă în rândul animalelor cu copite despicate, dar nu prezintă risc pentru oameni.