Suplimente cu enzime digestive? Cosmo Pharm are soluția potrivită

De cele mai multe ori problemele digestive apar din cauza dezechilibrelor provocate de enzimele digestive. Suplimentele cu enzime digestive pot fi o soluție din acest punct de vedere. Compania Cosmo Pharm a creat un produs special care conține cinci enzime digestive esențiale bunei funcționări a tractului digestiv.

„Sunt foarte multe produse și e bine să ne ducem către cele care întrunesc multe criterii de calitate. Unul dintre ele este al diveristății tipurilor de enzime, conținute în produs. Pentru că deficitul de enzime, oricare ar fi el, dă manifestări similare. Dacă ai un complex din enzime, care acționează asupra carbohidraților, lipidelor și proteinelor, o să acoperi mai bine nevoile tale de enzime” susține dr. Șerban Damian, specialist în nutriție sportivă, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Denumit „Cosmenzime” suplimentul brevetat de Cosmo Pharm conferă siguranță și efect benefic, având în vedere faptul că este un produs standardizat.

„Apoi contează cantitatea de substanță activă din enzime din acest complex. Un produs brevetat și studiat va avea o cantitate optimă din substanțele active, având certitudinea că va fi eficient” mai spune dr. Șerban Damian, specialist în nutriție sportivă, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.