Supraviețuirea psihologică și rolul pe care îl are în viața noastră VIDEO

La fel ca supraviețuirea fizică și supraviețuirea psihologică ne ajută să mergem mai departe în momentele dificile. Mai mult, supaviețuirea psihologică reprezintă o etapă de pregătire pentru ceea ce va urma în viața noastră.

„Este un moment bun de făcut planuri, pentru că venim după o vacanță lungă și ca în fiecare an ne propunem lucruri. E important să fim conștienți din ce resurse ni le propunem. Pentru că deseori confundăm supraviețuirea psihologică cu cea fizică, iar nu mai suntem demult în acest pericol fizic de hrană, adăpost și siguranță. Dar, de câte ori nu trăim această spaimă de ziua de mâine, de sentimentul de pierdere, de abandon de eșec, de incapacitate de a ne duce planurile la capăt? Și atunci această supraviețuire psihologică poate să fie baza multor situații dificile, până la disfuncționalitatea psihologică, medicală. Burnot-ul de unde vine? Din această exagerare a riscului și pericolului” spune Yolanda Crețescu, psiholog și psihoterapeut, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Pentru a putea apela la supraviețuirea psihologică este necesar să analizăm riscurile psihologice care apar. De multe ori, unele riscuri la care ne gândim sunt, de fapt, false.

„Este important să analizăm riscul psihologic în care ne aflăm, care e pericolul în care ne aflăm. De multe ori lumea modernă ne dă false pericole” mai spune Yolanda Crețescu, psiholog și psihoterapeut, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.