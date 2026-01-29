Surse naturale bogate în vitamina D. Care sunt preferatele tale?

Vitamina D este esențială pentru sănătatea oaselor, funcționarea sistemului imunitar și echilibrul general al organismului. Deși poate fi obținută și din suplimente, cele mai valoroase surse rămân cele naturale, care susțin un aport constant și echilibrat.

Cea mai importantă sursă naturală de vitamina D este expunerea la soare. Atunci când pielea este expusă la razele ultraviolete de tip B, organismul produce vitamina D în mod natural. Durata necesară variază în funcție de anotimp, ora zilei, tipul de piele și zona geografică, însă expunerea moderată, regulată, fără a exagera, este de obicei suficientă pentru a stimula sinteza vitaminei D.

Pe lângă soare, anumite alimente contribuie semnificativ la aportul natural. Peștele gras, precum somonul, macroul, sardinele și heringul, este una dintre cele mai bogate surse alimentare. Aceste tipuri de pește conțin vitamina D în forme ușor absorbabile, fiind recomandate în alimentația săptămânală. Uleiul de ficat de cod este o altă sursă tradițională, cunoscută pentru concentrația ridicată de vitamina D, deși gustul său intens îl face mai puțin popular.

Ouăle, în special gălbenușul, oferă o cantitate moderată de vitamina D, la fel și ficatul de vită. Deși nu sunt la fel de bogate precum peștele gras, aceste alimente pot contribui la aportul zilnic atunci când sunt consumate în mod regulat. Produsele lactate naturale conțin doar urme de vitamina D, însă unele pot fi îmbogățite, în funcție de producător.

Ciupercile reprezintă o sursă vegetală interesantă, mai ales cele expuse la lumină ultravioletă. Ele conțin vitamina D2, o formă diferită de cea produsă de organism, dar totuși utilă pentru menținerea nivelurilor adecvate.