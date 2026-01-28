Sute de români internați în spitale din cauza gripei. Medicii dau vina pe interesul scăzut pentru vaccinare antigripală

Sezonul gripal este în plină desfășurare, iar oamenii ajung internați la spitale cu forme grave ale bolii. Ce au în comun pacienții care ajung în unitățile medicale? Niciunul dintre ei nu este vaccinat împotriva gripei. Campania de vaccinare a început din toamna trecută, dar numărul celor care s-au imunizat este în continuare scăzut.

„Din păcate este ca în fiecare an, ne-am bucura să nu mai avem atâtea cazuri de gripă în fiecare sezon, dar efectele ratei scăzute de vaccinare se văd. Și din nou spitalul este plin de pacienți cu forme severe de gripă, cei mai mulți vârstnici așa cum este mortalitatea” susține dr. Simin Aysel Florescu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase și Tropicale „Victor Babeș” din București, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Spitalul de Boli Infecțioase și Tropicale „Victor Babeș” funcționează în prezent cu secția ATI plină de pacienți internați din cauza gripei.

„Din nou multe cazuri, din nou Terapia Intensivă plină cu cazuri de gripă, din nou Bucureștiul și toate celelalte spitale ne solicită să preluăm pacienții gravi din UPU. Niciunul dintre pacienții internați nu este vaccinat antigripal” mai spune dr. Simin Aysel Florescu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase și Tropicale „Victor Babeș” din București, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.