Tăieri de salarii în sistemul medical? Ce spune Florin Manole, ministrul Muncii

Tot mai mulți angajați din sistemul medical românesc se întreabă dacă veniturile lor ar putea fi afectate, după ce premierul Ilie Bolojan a precizat public faptul că cea mai mare parte din veniturile spitalelor se duc pe salarii

„Avem multe spitale unde peste 90% din buget este dedicat salariilor. Cât mai rămâne pentru medicamente, combaterea infecțiilor nosocomiale, dotări, analize?” a declarat premierul Ilie Bolojan, în cadrul unei conferințe de presă, organizată la sfârșitul săptămânii.

Ministrul Muncii, Florin Manole a explicat public faptul că nu știe cum poate fi realizată eficientizarea în sistemul medical, dar nu e de acord cu posibile concedieri.

„În legătură cu orice posibilă concediere colectivă, orice sindicat, din orice domeniu, mai ales din Sănătate, va găsi în Ministerul Muncii un suporter şi un aliat. Există o lege, un Cod al Muncii, care ne vorbeşte despre cum se poate şi trebuie să se medieze orice fel de posibilă concediere colectivă, pentru că niciun ministru al Muncii, niciodată, nu doar eu, oricare, nu-şi doreşte concedieri colective” a declarat Florin Manole, ministrul Muncii, pentru Antena3 CNN.