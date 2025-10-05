Țările europene vor protecție pentru copii față de rețelele sociale și ecrane

Tot mai mulți părinți sunt îngrijorați cu privire la impactul negativ pe care rețelele sociale și privitul îndelungat la ecrane îl pot avea asupra sănătății copiilor.

Experți în politici publice de sănătate au tras demult semnale de alarmă cu privire la depășirea limitelor și impunerea unor limite în ceea ce privește vârsta de utilizare a platformelor de social media.

Oamenii de știință susțin că tot mai mulți tineri din Uniunea Europeană sunt aproape dependenți de social media, în timp ce Organizația Mondială a Sănătății a făcut public un raport potrivit căruia aceleași rețele sociale duc tinerii în pragul depresiei și al singurătății.

Privitul excesiv la ecrane îi îndeamnă pe copii să fie mai sedentari, provocându-le totodată stări de anxietate, depresie, stres și izolare socială.

„Copiii pot fi atrași în acest cerc vicios pentru că stau prea mult în fața ecranelor. Cu cât mai mult timp petrecut așa, cu atât crește dorința de a sta conectați online” spune dr. Janna-Lina Kert, medic specialist pediatru la Spitalul Universitar din Dusseldrof, Germania, pentru Euronews.

În unele țări europene se încearcă programe prin care copiii să fie convinși că telefoanele mobile nu sunt bune pentru sănătatea lor. Suedia, de exemplu, a introdus un program prin care suportă o parte din cheltuielile pentru activități fizice sau studiul unei limbi străine, pentru a-i face pe copii și adolescenți să renunța la a mai sta pe telefon.

Soluția stă însă în implicarea părinților. Interzicerea totală a accesului către telefoanele mobile inteligente sau social media îi va face pe copii să-și dorească să experimenteze lucrurile interzise.

„În locul restricțiilor, eu le recomand părinților să aibă discuții deschise cu cei mici în ceea ce privește îngrijorările lor legate de utilizarea excesivă a telefoanelor mobile. De exemplu, discuții de genul fără telefon înainte de culcare că ți-ar putea afecta somnul” susține dr. Janna-Lina kerth.

Organizația Mondială a Sănătății a atras la rândul său atenția cu privire la faptul că copiii sub 2 ani nu ar trebui expuși la ecrane.