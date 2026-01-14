Tehnici moderne în ortodonție care îmbunătățesc dantura copiilor VIDEO

Ortodonția este o ramură a medicinei dentare care se ocupă cu diagnosticarea, prevenirea și corectarea poziției dinților și a maxilarelor. Aceste probleme dentare se descoperă, de cele mai multe ori, la vârste mici, copiii fiind aduși de părinți la cabinetul medicului stomatolog pentru corectarea acestor deficiențe ale dinților.

Una dintre metodele de îndreptare a dinților copiilor, pe care medicii o folosesc tot mai des în ultima perioadă, este reprezentată de inserția mini-implanturilor.

„Astăzi începe să fie din ce în ce mai des acceptată inserția de mini-implanturi la copii, pentru că, să nu uităm, în ortodonție există mijloace de a redresa dinții folosind mini-implanturi, inserate în poziții specifice, și de ele sunt acționate arcuri cu ajutorul cărora se pot tracționa dinții. În condițiile în care se inserează un astfel de mini-implant și de el este ancorat un arc, el se activează la câteva săptămâni” a explicat dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Montarea mini-implanturilor nu încheie însă misiune medicului. Această procedură terapeutică presupune controale și monitorizări multiple din partea specialiștilor în sănătate orală.

„Totodată, în planificarea oricărui implant ortodontic sau mini-implant și în planificarea direcției prin care este realizată tracționarea, totul este predictibil. Pentru că se realizează evaluări repetate și procesul de evoluție este atent monitorizat” mai spune dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.