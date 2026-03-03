Tehnologie nouă privind testarea sângelui recoltat de la donatori VIDEO

România este printre puținele țări europene care nu utilizează tehnica modernă de testare a sângelui recoltat de la donatori, bazată pe evidențierea acizilor nucleici. Metoda este mult mai rapidă, iar rezultatele sale nu permit apariția erorilor.

Tehnica modernă va fi implementată, pentru început în două Centre de Transfuzie din țară.

„În ceea ce privește testarea de ultimă generație a sângelui recoltat de la donatori prin evidențierea acizilor nucleici, deja s-au făcut primii pași. Sperăm ca până în vară să implementăm două proiecte pilot la București și Timișoara” a explicat dr. Lucia Grijac, Directorul Centrului de Transfuzie Sanguină București, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Principala caracteristică a acestei proceduri de testare este reprezentată de precizia sa și de siguranța pe care o conferă probelor testate în laborator.

„Atunci când testăm sângele pentru depistarea bolilor care se transmit prin sânge, există anumite proceduri de testare. Unele dintre ele au o precizie mai mare. Această metodă există în întreaga lume și suntem printre puținele țări care nu o utilizează. Ea va ajuta la creșterea siguranței pacientului și a siguranței actului transfuzional” mai spune dr. Lucia Grijac, Directorul Centrului de Transfuzie Sanguină București, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.