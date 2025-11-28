Testul care te ajută să eviți, din prima, colonoscopia VIDEO

Colonoscopia este o metodă de diganostic pentru cancerul de colo-rectal. Mulți oameni o refuză din cauza disconfortului pe care îl resimt în timpul explorării pe care medicul o realizează. În cazul în care pacienții nu au în familie un istoric al cazurilor de cancer colo-rectal, ei pot beneficia de un al test pentru a evita colonoscopia.

„Toată lumea se sperie de colonoscopie. Oamenii refuză să beneficieze de aceste investigații. De aceea au fost introduse anumite teste de verificare a hemoragiilor oculte în sângele din materiile fecale. În momentul în care ai un istoric medic, atunci vine recomandarea de colonoscopie” spune dr. Laurenția Ștefan, medic de familie – Clinica TenMed , invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Dacă în urma acestui test apar probleme, pacienții sunt redircționați către medicul gastroenterolog care, ar putea, recomanda o colonoscopie.

„Dacă nu există un istoric de cancer colo-rectal în familie, atunci se poate efectua acest test. și în momentul în care s-au descoperit probleme se trimite pacientul la gastroenterolog care efectuează colonoscopia” mai spune dr. Laurenția Ștefan, medic de familie – Clinica TenMed , invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

