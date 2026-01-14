Tinerii și implanturile dentare. Când au nevoie de un astfel de tratament VIDEO

Reabilitarea dentară cu ajutorul implanturilor este specifică persoanelor adulte. Sunt însă și situații în care și tinerii pot beneficia de acest tip de tratament pentru a putea utiliza corect dantura și pentru a a-și îmbunătăți sănătatea orală.

„O persoană tânără de ce ar avea nevoie de o reabilitare complexă cu implant? Pentru că a trecut printr-un accident sau o boală degenerativă. Pot să fie anodonții, pot să fie persoane care s-au născut cu mai mulți muguri ai dinților definitivi lipsă și atunci, în unele situații, dinții temporari sunt ținuți pe arcadă, dar în alte situații ei se pierd” explică dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

La fel ca în cazul adulților și în cazul tinerilor, reabilitarea orală cu ajutorul implanturilor dentare se realizează după un plan bine stabilit, fiind urmată de o monitorizare îndelungată din partea medicilor stomatologi.

„La acești pacienți se impune reabilitare complexă cu implant, iar ea se realizează tot urmând protocoalele specifice, cu măsurători complexe, cu evaluare completă și complexă și monitorizare de-a lungul timpului„ mai spune dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

