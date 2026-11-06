Tipuri de intervenții care pot fi realizate cu ajutorul robotului chirurgical VIDEO

FacebookEmailWhatsApp

Chirurgia robotică reprezintă o revoluție în privința tratamentelor chirurgicale. Robotul chirugical poate fi utilizat pentru intervențiile chirurgicale în cazul multor afecțiuni.

„Chirurgia robotică ia amploare și nu folosim robotul chirurgical doar în chirurgia herniilor. Facem chirurgie color-rectală, atât malignă, cât și benignă. Și mă refer aici la chirurgia endometriozei. În acest caz este nevoie de noi ca și chirurgi să facem rezecții de intestin subțire sau intestin gros”, susține dr. BOGDAN POPESCU, medic primar chirurgie generală, competențe chirurgie robotică, Sp. Euroclinic, Rețeaua de Sănătate Regina Maria, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

De asemenea, formațiunile care apar ca urmare a diverticulozei pot fi rezecate cu ajutorul robotului chirurgical.

„În chirurgia diverticulozei. Există această patologie numită diverticulită care, în urma multiplelor episoade, poate duce la formarea unei formațiuni benigne care trebuie rezecată”, mai spune dr. BOGDAN POPESCU, medic primar chirurgie generală, competențe chirurgie robotică, Sp. Euroclinic, Rețeaua de Sănătate Regina Maria, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Categorii: Exclusiv, Video
Tags: , , ,
Ți-ar putea plăcea

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Mâncarea sănătoasă nu trebuie să fie scumpă. Ce alimente și preparate ne ajută să mâncăm echilibrat cu bani puțini. Denisa Andrada, antrenor și nutriționist: „Dacă sunt ‘de casă’, e și mai bine” EXCLUSIV
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Cinemaraton Plus Prima Comedy Prima History Prima World Life.ro terrazarandia.ro Agro TV Servus Cluj vatabai.ro