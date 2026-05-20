Tipuri de investigații medicale care trebuie realizate în timpul sarcinii VIDEO

Pentru a evita problemele medicale care apar în timpul sarcinii, orice femeie însărcinată trebuie să meargă la controale medicale. Există trei momente cheie în care viitoarele mame trebui să beneficieze de monitorizări ale stării de sănătate.

Controalele medicale din timpul sarcinii vizează atât starea de sănătate a mamei, cât și a fătului. De cele mai multe ori, ele presupun realizarea unor ecografii.

„Sunt trei ecografii speciale care se fac în timpul sarcinii: morfologia de semestru I, cea de screening pentru malformații, de trimestru II, la 20 – 22 de săptămâni și vom ajunge la cea de 32 de săptămâni care reprezintă trimestrul III”, recomandă dr. Dinu Albu, medic primar obstetrică-ginecologie, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Ecografia reprezintă cea mai sigură metodă de investigare a unei sarcini, spun specialiștii.

„Toate aceste investigații ne relevă dezvoltarea copilului, de aceea este important să fie efectuate. Sunt proceduri care nu influențează biologic, nedureroase, neinvazive”, mai spune dr. Dinu Albu, medic primar obstetrică-ginecologie, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.