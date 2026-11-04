Topul bolilor cardiovasculare care necesită intervenții operatorii VIDEO

Bolile cardiovasculare au o incidență tot mai crescută. Cel mai eficient tratament, spun specialiștii, este cel operator. Astăzi, foarte mulți pacienți beneficiază de proceduri minim invazive pentru a putea ține sub control bolile de inimă.

„Sunt puține boli cardiovasculare care nu pot fi tratate prin intervenții operatorii. Fie că vorbim proceduri endovasculare, fie că vorbim de cele chirurgicale. Sunt boli frecvent. Cauza este ateroscleroza, tot mai prezentă după vârsta de 50 de ani. Acest aspect face ca boli precum cardiopatia ischemică, arteriopatia obliterantă, stenozele carotidiene să fie în topul bolilor cardiovasculare pe plan mondial”, susține dr. Călin Popa, medic primar chirurgie cardiovasculară, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

În cazul inimii, îngustarea vaselor de sânge provoacă dezechilibre majore, iar intervențiile operatorii pot înlătura pericolele.

„În funcție de organul căruia îi sunt destinate arterele respective, dereglarea poate fi mai mică sau mai mare. Odată cu îngustarea arterilor, în cazul inimii, mușchiul primește mai puțin sânge decât are nevoie”, mai spune dr. Călin Popa, medic primar chirurgie cardiovasculară, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.