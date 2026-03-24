Tot ce trebuie să știm despre modalitatea de transmitere a virusurilor care provoacă hepatita. Explicațiile medicului Adrian Marinescu

Hepatitele B și C se transmit prin sânge sau prin contact sexual neprotejat. Medicii recomandă utilizarea prezervativului ca metodă de prevenție a infectării cu aceste virusururi, mai ales în cazul persoanelor considerate având un comportament la risc.

„Prezervativul este un mijloc de protecție foarte bun. Transmiterea prin sărut este minimală și doar amintită. De cele mai multe pacienți care sunt infectați au mai multe comportamente la risc în același timp. Un consumator de droguri, de exemplu, are și parteneri multipli, evident că-și pune și tatuaje. Se întâmplă precum piesele unui puzzle” a explicat dr. Adrian Marinescu, manager Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Există însă foarte multe persoane care sunt infectate cu virusurile hepatitice fără a ști acest lucru. De aceea este importantă testarea periodică pentru a ști că totul este în regulă cu sănătatea noastră.

„Dacă avem grijă cu prezervativul, dacă lucrurile se întâmplă corect, nu sunt riscuri mari de infectare. Problema este că sunt persoane infectate cu mult timp în urmă, care vin la spital în stadiul de ciroză, iar în această situație problema este legată de testare” mai spune dr. Adrian Marinescu, manager Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.