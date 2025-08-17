Tot mai puțini americani beau alcool. Majoritatea cred acum că este dăunător sănătății

Un sondaj Gallup publicat recent arată că tot mai puțini americani consumă alcool, iar percepția asupra efectelor acestuia asupra sănătății s-a schimbat semnificativ. Doar 54% dintre respondenți au declarat că beau alcool, cel mai mic procent înregistrat vreodată.

Pentru prima dată, majoritatea americanilor – 53% – consideră că și consumul moderat, adică unul sau două pahare pe zi, este dăunător sănătății. Gallup monitorizează comportamentele legate de alcool din 1939 și percepțiile despre impactul asupra sănătății din 2001.

„Acesta este un mesaj pe care noi, cei din domeniul sănătății publice, îl transmitem de mult timp. E încurajator să vedem că începe să fie înțeles de public”, a declarat dr. Katherine Keyes, epidemiolog la Universitatea Columbia.

Chiar și printre consumatori, obiceiurile s-au schimbat. Doar 24% au spus că au băut în ultimele 24 de ore, cel mai mic nivel înregistrat, iar 40% au afirmat că trecuse mai mult de o săptămână de la ultima băutură – cel mai mare procent din 2000.

Consumul de alcool a crescut în timpul pandemiei de Covid-19, dar a scăzut ulterior. Tinerii din Generația Z beau cel mai puțin, însă și adulții de 35–54 de ani au redus consumul cu 10 puncte procentuale față de 2023, iar cei de peste 55 de ani cu cinci puncte.

Schimbarea percepției este susținută și de recomandările medicale. Asociația Americană a Inimii și Colegiul American de Cardiologie au cerut recent abținerea totală de la alcool, renunțând la limitele anterioare de două pahare pe zi pentru bărbați și unul pentru femei. În plus, fostul chirurg general al SUA, dr. Vivek Murthy, a avertizat că alcoolul crește riscul de cancer și a cerut etichete de avertizare actualizate.

Autoritățile americane revizuiesc acum ghidurile nutriționale naționale. Recomandările actuale, valabile din 1990, prevăd maximum două pahare pe zi pentru bărbați și unul pentru femei. Noile linii directoare sunt așteptate până la sfârșitul anului și ar putea reflecta dovezile științifice recente, care indică riscuri crescute chiar și la un consum redus.