Totul despre supergripă și momentul în care România va înregistra sezonul de vârf

România se pregătește să fie lovită din plin de supergripă, voala respiratorie din acest sezon rece care îmbolnăvește tot mai mulți oameni.

Specialiștii susțin că suntem cu două trei săptămâni în spatele valului de îmbolnăviri din vestul Europei, însă vârful sezonului gripal va fi atins și la noi în țară.

Vestea bună a specialiștilor este că anul acesta, mai mult ca niciodată, oamenii au înțeles importanța vaccinării antigripale și s-au imunizat într-un număr mult mai mare decât în anii trecuți.

Ce este supegripa?

Supergripa reprezintă o tulpină nouă, dar virusul, prin transmiterea repetată de la un om la altul, va suferi modificări față de cel identificat la începutul sezonului.

În acest context, eficacitatea vaccinului ar putea fi influențată de această modificare a virusului care, din fericire, este una minoră. Tocmai de aceea, vaccinarea rămâne singura metodă eficientă de a evita complicațiile.

„Despre această super gripă putem spune un lucru: este un fenomen pe care îl întâlnim în fiecare an, acest fenomen înseamnă că față de virusul care a fost identificat ca posibil să fie dominant în sezonul respectiv ca urmare a pasajelor succesive interumane, pentru că vorbim de un virus de tip ARN, acesta să sufere modificări, la fel ca la covid, așa cum a fost în timpul pandemiei, astfel încât virusul care ajunge la jumătatea sezonului, să zicem, care e dominant să fie oarecum diferit față de cel care a început sezonul” susține dr. Gindrovel Dumitra, coordonator al Grupului de Vaccinologie din cadrul Societății Naționale de Medicina Familiei, potrivit Cotidianul.ro.