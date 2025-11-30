Transmiterea bolilor infecțioase între consumatorii de droguri, o realitate VIDEO

Consumatorii de droguri, mai ales cei care și le administrează pe cale injectabilă, prezintă un risc ridicat de transmitere a bolilor infecțioase, așa cum sunt hepatita B, C sau infecția cu virusul HIV. Pentru a preveni această transmitere este nevoie de politici publice prin care aceștia să fie educați să meargă la medic pentru investigații și controale periodice, astfel încât să beneficieze de tratament adecvat.

„Riscul ca ei să transmită bolile este ridicat. Avem și nișe cifre. Plecând de la faptul că la consumatorii de droguri, procentul celor care au hepatită C este undeva la 60-70%. Un procent semnificativ au hepatită B, pot fi și combinate, sau B plus Delta și de asemenea și infecție HIV. Mai mult, sunt consumatori de droguri care au în același timp și hepatită B și hepatită C și infecție HIV. Și sigur că transmit cu mare precădere în populație„ atrage atenția dr. Adrian Marinescu, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” București, invitat în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.

„Legătura a fost mereu între consumul de droguri pe cale injectabilă și bolile infecțioase. S-au făcut niște pași, dar nu este deloc simplu. Așa ca o imagine de ansamblu, trebuie să luăm în calcul faptul că acești consumatori sunt cei mai dificili pacienți. Nu neapărat că sunt cazuri sociale, cum poate am crede, pot fi și din familii bune, doar că ei vin într-o mică măsură cu sistemul medical. Nu ajung la doctor, nu se testează și dacă nu se testează pentru principalele boli infecțioase, nu vom avea un diagnostic” mai spune dr. Adrian Marinescu, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” București, invitat în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.