Transplanturi renale și de ficat, realizate în urma prelevării de organe de la un pacient de 64 de ani, la Spitalul Județean Baia Mare

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Spitale din București și Cluj-Napoca au realizat intervenții de transplant, după ce organele unui pacient în vârstă de 64 de ani, aflat în moarte cerebrală, internat la Spitalul Județean Baia Mare.

„O nouă şansă la viaţă prin generozitatea unei familii din Baia Mare! La Spitalul Judeţean de Urgenţă «Dr Constantin Opriş» Baia Mare, generozitatea şi solidaritatea au făcut poşibilă o nouă intervenţie de prelevare de organe, oferind speranţă pacienţilor aflaţi pe listele de aşteptare pentru transplant”, potrivit Agenției Naționale de Transplant.

Operațiile de transplant s-au realizat la Institutul Clinic Fundeni și Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca.

„Graţie acestui gest, s-au realizat un transplant hepatic la Institutul Clinic Fundeni şi două transplanturi renale la Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca (Susţineţi Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca ICUTR)”, potrivit ANT.

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