 Tratamente false pentru diabet și slăbit, promovate pe internet

Tot mai multe reclame mincinoase la produse falsificate pentru diabet și slăbit sunt prezente în mediul online. Agenția Europeană a Medicamentului a atras atenția autorităților în domeniu din statele membre ale Uniunii Europene în acest sens.

Astfel, Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România a emis o alertă publică în acest sens. Potrivit instituției, achiziția unor astfel de produse medicale poate reprezenta un pericol pentru sănătatea celor care le utilizează.

„ ANMDMR a fost informată despre prezența pe teritoriul Portugaliei a unui produs falsificat compus din medicamentul Ozempic 1 mg, lot NF63704 și dispozitivul medical ac NovoFine Plus 32G 4mm, lot NE61324-2.

Potrivit producătorului Novo Nordisk A/S, Danemarca, acele NovoFine Plus 32G 4mm din lotul original au alte date de fabricație și de expirare, după cum urmează:

Lotul NE61324-2 original a fost fabricat la 29.04.2023 și expiră la 31.03.2028.

Lotul NE61324-2 falsificat a fost fabricat la 04.2024 și expiră la data de 03.2029.

În cazul în care ați intrat în posesia unor astfel de produse falsificate nu le utilizați și sesizați Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România la datele de contact existente pe site-ul ANMDMR.” arată ANMDR.

Injecțiile pentru slăbit pot fi achiziționate în România doar din farmacii și doar în baza unei rețete medicale eliberată de un medic specialist.