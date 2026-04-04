Tratamentul endoscopic al insuficienței valvulare mitrale, la Spitalul Universitar de Urgență București VIDEO

De mai bine de 7 ani, Spitalul Universitar de Urgență București tratează insuficiența valvulară mitrală cu ajutorul chirurgi endoscopice. Prof. dr. Cătălin Badiu a declarat la Medika TV faptul că avantajele pentru medici ale acestei abordări terapeutice sunt multiple.

„Pentru chirurgul care operează poate fi un avantaj extraordinar, pentru că acea cameră mărește foarte mult și poate vedea acele structuri ale acestui aparat valvular le poate vedea exact și le poate corecta foarte bine” susține prof. univ. dr. Cătălin Badiu, medic primar chirurgie cardiovasculară, șeful secției Chirurgie Cardiovasculară a SUUB, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Operații în premieră în România

Spitalul Universitar de Urgență din București a fost prima unitate medicală de stat în cadrul căreia s-au realizat aceste tipuri de intervenții chirurgicale. Între timp, patologia cardiacă ce poate fi tratată prin chirurgia endoscopică s-a diversificat.

„La Spitalul Universitar am început aceste proceduri, din 2019…Am studiat la Munchen, apoi am lucrat în Germania, timp de 14 ani. Am venit în România și, repet, din 2019 facem proceduri endoscopice și la Spitalul Universitar de Urgență București. Erau chiar în premieră la momentul respectiv în România. În următorii ani am adăugat în arsenalul acestor corecții valvulare sau protezări valvulare sau corecția unor defecte cardiace pe care le efectuăm tot endoscopic„ mai spune prof. univ. dr. Cătălin Badiu, medic primar chirurgie cardiovasculară, șeful secției Chirurgie Cardiovasculară a SUUB, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Cazuri în care procedura este contraindicată

Sunt însă anumite situații în care tratamentul endoscopic al insuficienței valvulare mitrale nu este recomandat.

„Trebuie însă menționat că nu toți pacienții care suferă de insuficiență valvulară mitrală nu pentru toți este recomandată această procedură. Sunt patologii mai severe care nu pot fi corectate sau nu e recomandat să fie efectuate endoscopic. Sunt situații în care inima este serve afectată, dilatată sau o astfel de procedură poate să fie contraindicată” mai spune prof. univ. dr. Cătălin Badiu, medic primar chirurgie cardiovasculară, șeful secției Chirurgie Cardiovasculară a SUUB, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu