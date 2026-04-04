Tratamentul minim invaziv și endoscopic al insuficienței valvulare mitrale

De foarte mult timp, chiar și în România, insuficiența valvulară mitrală sau corecția unor defecte cardiace se pot realiza prin metode minim invazive și prin chirurgie endoscopică. Specialiștii susțin că există avantaje multiple ale acestor proceduri, mai ales pentru pacienți.

„Valva poate fi operată și minim invaziv, printr-o incizie mai mică la nivelul toracelui, pentru că pacienții stau mai puțin în spital, stau mai puțin în terapie intensivă recuperează mai repede, au chiar un avantaj estetic au nevoie de mai produse sangvine” susține prof. univ. dr. Cătălin Badiu, medic primar chirurgie cardiovasculară, șeful secției Chirurgie Cardiovasculară a SUUB, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Beneficiile chirurgiei endoscopice

Mult mai eficientă este însă chirurgia endoscopică, datorită avantajelor pe care le are, spre deosebire de cea minim invazivă.

„Sunt câteva clinici în lume unde astfel de patologii se tratează chiar și endoscopic. Chirurgia endoscopică este acea chirurgie în care nici chirurgul nu mai vede valva direct, se uită pe un monitor, unde vede imaginile filmate cameră, care are o lumină, și reconstruiește valva pe baza imaginilor pe care le vede pe ecran. Pentru a face o astfel de operație este nevoie de multă experiență în chirurgia minim invazivă” mai spune prof. univ. dr. Cătălin Badiu, medic primar chirurgie cardiovasculară, șeful secției Chirurgie Cardiovasculară a SUUB, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Avantaje pentru pacienți

Tratamentul insuficienței valvulare mitrale prin chirurgie endoscopică are mult mai multe beneficii pentru pacient. Practic, medicul nu mai realizează o incizie, coastele nu mai sunt îndepărtate, iar durerile post operatorii resimțite de pacient se reduc semnificativ.

„Avantajele chirurgie endoscopice constau în faptul că este mult mai puțin invazivă, nu mai sunt îndepărtat nici coastele. Tensiunea asupra toracelui este redusă, iar asta reduce și durerile după operație” mai spune prof. univ. dr. Cătălin Badiu, medic primar chirurgie cardiovasculară, șeful secției Chirurgie Cardiovasculară a SUUB, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.