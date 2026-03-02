Tratamentul pacienților care consumă noile substanțe psihoactive, o provocare pentru medici

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Noile substanțe psihoactive reprezintă o provocare atât pentru autorități, cât și pentru medicii care vin în sprijinul consumatorilor.

„Dacă în 2005 problema cea mai mare era heroina, acum avem noile substanţe psihoactive” a precizat Bogdan Gheorghe de la Agenţia Naţională pentru Politici şi Coordonare în Domeniul Drogurilor şi Adicţiilor, prezent în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.

Mai mult, medicul susține că România are nevoie de mai mulți specialiști pentru a putea lupta eficient pentru a putea preveni consumul de droguri.

„Nu trebuie să fie doar activităţi punctuale, trebuie să fie repetitive, exact ca picătura chinezească, şi trebuie să fie activităţi de calitate. Iar pentru astfel de activităţi e nevoie de specialişti bine pregătiţi” a mai spus medicul Bogdan Gheorghe.

Categorii: Exclusiv
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