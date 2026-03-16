Tratamentul și prevenția consumului de droguri, o provocare pentru România VIDEO

Medicii care lucrează cu pacienții consumatori de droguri susțin faptul că țara noastră trebuie să investească mai mult în centre de tratament destinate consumatorilor, dar și în campanii publice de conștientizare a riscurilor substanțelor interzise.

„Din punctul meu de vedere, acești oameni au nevoie de centre Chiar mai mari decât cel din spitalul nostru. Mult mai bine dezvoltate, cu mult mai multe paturi, pentru că pacienții stau pe liste de așteptare și întreabă dacă pot rămâne pe termen lung, pentru că le e teamă să se reîntoarcă în colectivitate. Ei își doresc să se afle într-un loc în care să se simtă în siguranță pentru o perioadă lungă în care, pe lângă analize și tratamente și discuțiile cu psihiatrul, să aibă și consiliere psihologică și spirituală” consideră dr. Ruxandra Manea, medic primar medicină de laborator la Centrul de Evaluare și Tratament a Toxicodependențelor pentru Tineri „Sf. Stelian” București, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Medicii constantă faptul că mulți români nu consideră consumul de droguri ca fiind o problemă serioasă, merg pe ideea „mie nu mi se poate întâmpla asta”. De aceea este nevoie de mai multe campanii publice prin care oamenii să conștientizeze pericolul real al substanțelor interzise.

„Ar trebui făcute mai multe campanii publice, pentru că atât tinerii, cât și părinții consideră că problemele nu sunt suficient de serioase, că li se poate întâmpla și lor. Că aceste lucruri apar la pacienți, nu la copii buni, nu la copii care merg la școli bune” mai spune dr. Ruxandra Manea, medic primar medicină de laborator la Centrul de Evaluare și Tratament a Toxicodependențelor pentru Tineri „Sf. Stelian” București, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”, prezentată de Eugenia Foarfecă.