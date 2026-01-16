Trei motive pentru care antibioticul nu se administrează în cazul virozelor VIDEO

Este perioada în care virusurile de răceală și gripă provoacă foarte multe îmbolnăviri, din cauza circulației intense pe care o au. Mulți oameni preferă să-și administreze, pe lângă simptomatice, și antibiotice. Administrarea acestor medicamente nu este deloc potrivită, ba mai mult ne poate face mai mult rău.

Medicii spun că nu e potrivită administrarea antibioticelor în cazul virozelor pentru că ele nu elimină virusurile, ci doar bacteriile. De asemenea, pot provoca reacții alergice și, cel mai important aspect, pot crea rezistența la medicament.

„Antibiotice nu luăm în cazul virozelor, pentru că nu ne ajută cu nimic. Din contră, ne pot face mai mult rău. Nu tratează cauză, adică nu elimină virusurile. Există riscul apariției reacției alergice și, bineînțeles, selectarea de bacterii multirezistente. El nu este un tratament țintit pentru bacteria care ne face rău, el omoară și bacteriile bune. Unele bacterii devin rezistente și se multiplică„ a explicat dr. Carmen Davițoiu, medic specialist ORL, invitată în cadrul emisiunii „Doza de Prevenție”.

Riscul creșterii rezistenței bacteriene în cazul administrării nerecomandate de medic a antibioticelor este acela de a transmite bacteria altor oameni, iar dacă va fi prescris un tratament cu un astfel de produs farmaceutic el ar putea să nu mai abiă efect.

„În momentul în care pacientul ia contact cu alți oameni, el poate transmite aceste bacterii și nu mai există un tratament eficient pentru ele. Și dacă vom avea nevoie de antibiotic el nu-și mai face efectul„. mai spune dr. Carmen Davițoiu, medic specialist ORL, invitată în cadrul emisiunii „Doza de Prevenție”.