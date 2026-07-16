Tumoră de 10 kg, extirpată cu succes de medicii Spitalului Județean de Urgență Sibiu

O intervenție chirurgicală deosebit de complexă a avut loc în cadrul Secției Clinice Chirurgie I a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, unde o pacientă în vârstă de 38 de ani a fost operată cu succes pentru o tumoră retroperitoneală gigantă.

Formațiunea tumorală, cu un diametru de aproximativ 25 de centimetri — comparabil cu dimensiunea unei găleți — și o greutate estimată la 9–10 kilograme, reprezenta un risc major pentru viața pacientei, atât prin dimensiuni, cât și prin localizarea profundă.

Intervenția a fost realizată de o echipă chirurgicală coordonată de Prof. Dr. Ciprian Tănăsescu, alături de Dr. Spiridon Eremeev, Dr. Faur Mihai, Dr. Ana Maria Neaga, Dr. Paul Șiancu, medic oncolog și Isuf Denisa Asist. Medical Bloc operator.

Managementul anestezic a fost asigurat de Conf. Dr. Alina Bereanu.

Operația s-a desfășurat fără complicații, iar evoluția postoperatorie a fost favorabilă. Pacienta s-a externat după 5 zile, fără evenimente adverse, confirmând încă o dată nivelul ridicat de profesionalism și expertiză al echipei medicale.

Acest caz evidențiază capacitatea Secției Clinice Chirurgie I din cadrul SCJU Sibiu de a gestiona cazuri chirurgicale complexe, cu rezultate excelente pentru pacienți.

Activitatea medicală din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu este susținută de Consiliul Județean Sibiu, inclusiv prin finanțarea și achiziționarea de aparatură medicală modernă, esențială pentru realizarea unor intervenții de înaltă performanță.