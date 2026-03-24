Tumoră de 5 centimetri, extirpată de medici din creierul unui bărbat

O echipă medicală din cadrul Spitalului Clinic Județean „Nicolae Oblu” din Iași a redat șansa la viață unui bărbat de 49 de ani, din Cluj-Napoca. Acesta avea o tumoră cerebrală de 5 centimetri pe care medicii au extirpat-o cu succes.

Formațiunea tumorală a fost descoperită în urma unui control medical pe care pacientul l-a solicitat după ce a început să se simtă rău.

„“Este vorba despre un bărbat de 49 de ani, tată a doi copii, cu o viaţă echilibrată, care a făcut o criză comiţială. În urma analizelor şi investigaţiilor imagistice s-a descoperit o tumoră de aproximativ cinci centimetri în diametru. S-a prezentat în clinica noastră, unde am reuşit să realizăm o rezecţie maximală a tumorii” susține medicul Lucian Eva, managerul Spitalului Clinic de Urgenţă “Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași.

Înainte de operație, pacientului i-a fost administrată o substanță de contrat, al cărei rol este de se fixa pe celulele tumorale, permițând astfel delimitarea tumprii de țesutul cerebral sănătos.

„”Pentru acest pacient, calitatea vieţii după intervenţie este foarte bună. Urmează tratamentul complementar şi controale periodice, iar noi avem convingerea că, în anii următori, va avea o viaţă în limite normale şi se va putea bucura în continuare de viaţă, de sport şi de familie” a mai spus dr. Lucian Eva.