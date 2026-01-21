Tusea după un episod de răceală și gripă. O tratăm sau o lăsăm să treacă singură? VIDEO

După un episod de viroză sau gripă, foarte multe persoane se confruntă cu o tuse persistentă. Medicii explică faptul că simptomul este comun și nu ar trebui să ne îngrijoreze. Totuși, pentru a scăpa de această tuse sâcâitoare putem administra, la recomandarea medicului, anumite medicamente.

„În momentul în care avem episodul acut, e logic faptul că am și tuse. Tuse și o stare generală de rău. Este o mare diferență între a avea tusea în episodul acut și după. Căile respiratorii sunt îngustate și practic când tragem aer tușim și tușim continuu” spune dr. Adrian Marinescu, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Ceea ce trebuie să reținem este faptul că tusea după viroză sau gripă nu este un semn că nu am scăpat de boală. Ea trebuie însă să fie tratată cu ajutorul unor medicamente antitusive.

„Nu e un semn că nu s-a rezolvat gripa sau că e ceva acut. Ea trebuie însă rezolvată. Dacă persistă, trebuie făcut un consult și administrate niște medicamente. După o răceală sau gripă rămânem cu tuse și, uneori, astenie fizică” mai spune dr. Adrian Marinescu, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.