UE ar putea aloca 2 miliarde de euro pentru combaterea cancerului

Programele dedicate combaterii cancerului ar putea beneficia de o finanțare directă în viitorul buget al Uniunii Europene 2028-2034.

Această propunere a fost înaintată, sub forma unor amendamente, Parlamentului European.

Această finanțare ar putea asigura programe de prevenție, diagnostic și tratament pentru cancer.

„Oamenii care suferă boli grave, precum cancerul, au dreptul la tratament de calitate, indiferent de regiunea unde locuiesc” potrivit europarlamentarului Dan Motreanu.

Aceste amendamente te au fost depuse în cadrul Comisiei pentru Sănătate Publică din PE, unde se vor discuta prioritățile viitorului buget al Uniunii.