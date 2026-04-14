UMF „Carol Davila” București, pe primul loc în topul instituțiilor de învățământ superior din țară

Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Carol Davila” din Bucureşti se află pe primul loc între toate instituţiile de învăţământ superior şi de cercetare din România, conform SCImago Institutions Rankings 2026.

Potrivit unui comunicat de presă transms, marţi, de Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Carol Davila” din Bucureşti, ediţia 2026 a clasamentului internaţional SCImago Institutions Rankings (SIR) plasează instituţia pe prima poziţie între toate cele 52 de universităţi şi organizaţii de cercetare din România.

Aceasta reprezintă o evoluţie semnificativă faţă de anul precedent, în contextul în care, în ediţia 2025 a clasamentului SCImago, UMFCD ocupa locul 1 între universităţile din România şi locul 2 în clasamentul general, după Academia Română.

”Rezultatul obţinut de Universitatea de Medicină şi Farmacie «Carol Davila» din Bucureşti în ediţia 2026 a clasamentului SCImago Institutions Rankings reprezintă o confirmare puternică a direcţiei strategice pe care am construit-o în ultimii ani, bazată pe excelenţă academică, cercetare relevantă şi deschidere internaţională, iar faptul că ocupăm astăzi prima poziţie între toate cele 52 de universităţi şi organizaţii de cercetare din România înseamnă nu doar o realizare de prestigiu, ci şi o responsabilitate majoră. Acest rezultat reflectă efortul colectiv al întregii comunităţi universitare, cadre didactice, cercetători, studenţi şi personal administrativ, şi în acelaşi timp confirmă că investiţiile în cercetare, infrastructură şi parteneriate strategice dau rezultate concrete şi sustenabile pe termen mediu şi lung”, a declarat rectorul UMF ”Carol Davila” din Bucureşti, prof. univ. dr. Viorel Jinga.

El s-a arătat convins că acest parcurs va fi consolidat, iar instituţia va contribui activ la dezvoltarea ştiinţelor medicale, în beneficiul societăţii şi al sistemului de sănătate.

În clasamentul pe specialităţi din domeniul Medicină, UMFCD a înregistrat următoarele rezultate:

Locul 1 în 14 specialităţi: Anatomie; Cardiologie şi medicină cardiovasculară; Chirurgie; Terapie critică şi terapie intensivă; Dermatologie; Epidemiologie; Gastroenterologie; Obstetrică-Ginecologie; Oftalmologie; Otorinolaringologie; Patologie şi medicină legală; Medicină pulmonară şi respiratorie; Radiologie, medicină nucleară şi imagistică; Reumatologie.

Locul 2 în 2 specialităţi: Anestezie Terapie Intensivă şi medicina durerii; Sănătate publică.

Locul 3 în 4 specialităţi: Boli infecţioase; Oncologie; Pediatrie, neonatologie şi sănătatea copilului; Psihiatrie şi sănătate mintală.

Potrivit comunicatului, aceste rezultate reflectă nivelul ridicat al activităţii de cercetare, calitatea corpului academic şi contribuţia constantă a UMFCD la dezvoltarea ştiinţelor medicale, atât la nivel naţional, cât şi internaţional.

Clasamentul SCImago Institutions Rankings (SIR) este un top internaţional al universităţilor şi instituţiilor de cercetare, realizat anual pentru a evalua performanţa acestora în cercetare, inovare şi impact societal.