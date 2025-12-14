Un an de la înființarea Agenției Naționale pentru Politici și Coordonare în domeniul Drogurilor și Adicțiilor. Ce s-a schimbat

FacebookEmailWhatsApp

Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în domeniul Drogurilor și Adicțiilor a împlinit un an de activitate. Instituția a luat naștere după desființarea Agenției Naționale Antidrog. Cum a evoluat instituția și ce mai trebuie făcut a explicat președintele ANPCDA, Rareș – Petru Achiriloaie.

„Am pornit în luna martie, fără buget, l-am primit în mai. Am pornit cu șase oameni, iar acum am ajuns la 43 de angajați. Avem o specializare foarte diversă de la medici, psihologi, sociologi, oameni care știu administrație publică . Este o varietate mare de knowhow” susține Rareș – Petru Achiriloaie, președintele Agenției Naționale pentru Politici și Coordonare în domeniul Drogurilor și Adicțiilor, invitat în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.
În ceea ce privește bugetul, instituția a trebuit să se descurce cu 6 milioane de lei.

„Ca buget anul acesta cred că suntem printre cele mai economice instituții din administrația publică centrală. O să vedem la final de an cum stăm, dar nu vom depăși 6 milioane de lei” mai spune Rareș – Petru Achiriloaie, președintele Agenției Naționale pentru Politici și Coordonare în domeniul Drogurilor și Adicțiilor, invitat în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.

Categorii: Știri, Video
Tags: , ,
Ți-ar putea plăcea

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Cum să ții post sănătos chiar și când ești la dietă
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro vatabai.ro
clever-media.ro